Staubsauger-Akku explodiert und verursacht 45.000 Euro Schaden
ALBERTSHOFEN – Am Sonntagmittag wurde die Polizeiinspektion Kitzingen über einen Brand in der Waldstraße informiert, der durch die Explosion eines Staubsauger-Akkus in der Küche eines Mehrfamilienhauses ausgelöst wurde.
Der auf einem Küchenschrank abgestellte Akku entzündete den Schrank. Erste Löschversuche waren nicht erfolgreich, sodass die alarmierte Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle bringen und letztendlich ablöschen musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 45.000 Euro.
Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Brand glücklicherweise keine Personen verletzt. Die Feuerwehren Albertshofen, Kitzingen sowie der Rettungsdienst befanden sich mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle. Ursache für die Explosion war offensichtlich ein technischer Defekt des Akkus.
