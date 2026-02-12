Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

SCHWEINFURT – Der OB-Kandidat Stefan Labus (Freie Wähler) ist rast- und ruhelos für seine Stadt Schweinfurt unterwegs. Nun geht es um ein Long-Covid-Zentrum, welches in Kooperation mit den Krankenhäusern der Stadt laufen soll. Er schreibt unserer Redaktion:

Gesundheit gehört nah zu den Menschen.

Als Oberbürgermeister kümmere ich mich darum, dass die Schweinfurterinnen und Schweinfurter gut und wohnortnah versorgt sind. Dafür braucht unsere Stadt beide starken Krankenhausstandorte – das Leopoldina und das St. Josef. Und vor allem: ein gutes Zusammenspiel.

Das St. Josef steht für starke Altersmedizin und ambulante Versorgung – menschlich, nah, verlässlich. Das Leopoldina ergänzt das mit modernster Technik, spezialisierten Fachabteilungen und wissenschaftlicher Kompetenz als Maximalversorger. Beide Häuser haben ihre Stärken – gemeinsam sind sie unschlagbar.

Dass dieses Miteinander funktioniert, haben die letzten Grippewellen deutlich gezeigt: Der große Andrang war nur durch abgestimmtes Handeln beider Kliniken zu bewältigen. Genau diesen Weg will ich als Oberbürgermeister weitergehen und ausbauen.

Ein Thema liegt mir dabei besonders am Herzen: Long Covid. Viele Betroffene fühlen sich bis heute nicht ernst genommen. Dabei ist Long Covid eine große gesundheitliche und gesellschaftliche Aufgabe. Ich will sicherstellen, dass Erkrankte in Schweinfurt eine klare erste Anlaufstelle haben – im St. Josef, wo zugehört wird und geholfen wird. Von dort aus soll, wenn nötig, eine gezielt abgestimmte Weiterbehandlung am Leopoldina erfolgen – inklusive der notwendigen wissenschaftlichen Begleitung.

Dafür braucht es eine standortübergreifende Gesundheitspolitik für Schweinfurt. Erste Gespräche mit Ärzten und der AOK habe ich bereits geführt. Als Oberbürgermeister werde ich beide Kliniken an einen Tisch holen, um eine herausragende, koordinierte Long-Covid-Versorgung aufzubauen – ein Modell, das auch über Schweinfurt hinaus Maßstäbe setzen kann.

Ich stehe für Zusammenarbeit statt Gegeneinander. Für Lösungen statt Stillstand.

Für eine Gesundheitsversorgung, auf die sich die Menschen in Schweinfurt verlassen können.”