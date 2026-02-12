Auto IU

Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Stefan Labus: Gesundheit gehört nah zu den Menschen
Sparkasse

SCHWEINFURT – Der OB-Kandidat Stefan Labus (Freie Wähler) ist rast- und ruhelos für seine Stadt Schweinfurt unterwegs. Nun geht es um ein Long-Covid-Zentrum, welches in Kooperation mit den Krankenhäusern der Stadt laufen soll. Er schreibt unserer Redaktion:

Gesundheit gehört nah zu den Menschen.

Als Oberbürgermeister kümmere ich mich darum, dass die Schweinfurterinnen und Schweinfurter gut und wohnortnah versorgt sind. Dafür braucht unsere Stadt beide starken Krankenhausstandorte – das Leopoldina und das St. Josef. Und vor allem: ein gutes Zusammenspiel.

Mehr

Das St. Josef steht für starke Altersmedizin und ambulante Versorgung – menschlich, nah, verlässlich. Das Leopoldina ergänzt das mit modernster Technik, spezialisierten Fachabteilungen und wissenschaftlicher Kompetenz als Maximalversorger. Beide Häuser haben ihre Stärken – gemeinsam sind sie unschlagbar.

Dass dieses Miteinander funktioniert, haben die letzten Grippewellen deutlich gezeigt: Der große Andrang war nur durch abgestimmtes Handeln beider Kliniken zu bewältigen. Genau diesen Weg will ich als Oberbürgermeister weitergehen und ausbauen.

Ein Thema liegt mir dabei besonders am Herzen: Long Covid. Viele Betroffene fühlen sich bis heute nicht ernst genommen. Dabei ist Long Covid eine große gesundheitliche und gesellschaftliche Aufgabe. Ich will sicherstellen, dass Erkrankte in Schweinfurt eine klare erste Anlaufstelle haben – im St. Josef, wo zugehört wird und geholfen wird. Von dort aus soll, wenn nötig, eine gezielt abgestimmte Weiterbehandlung am Leopoldina erfolgen – inklusive der notwendigen wissenschaftlichen Begleitung.

Dafür braucht es eine standortübergreifende Gesundheitspolitik für Schweinfurt. Erste Gespräche mit Ärzten und der AOK habe ich bereits geführt. Als Oberbürgermeister werde ich beide Kliniken an einen Tisch holen, um eine herausragende, koordinierte Long-Covid-Versorgung aufzubauen – ein Modell, das auch über Schweinfurt hinaus Maßstäbe setzen kann.

Ich stehe für Zusammenarbeit statt Gegeneinander. Für Lösungen statt Stillstand.

Für eine Gesundheitsversorgung, auf die sich die Menschen in Schweinfurt verlassen können.”

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026

Mehr

Doppelter Erfolg für DIGITABULA: Zwei German Design Awards 2026 für Agentur aus Gerolzhofen

Doppelter Erfolg für DIGITABULA: Zwei German Design Awards 2026 für Agentur aus Gerolzhofen

12. Februar 2026
Weihejubiläum in der Diözese Würzburg: Sieben Geistliche feiern 40-jähriges Priesterjubiläum

Weihejubiläum in der Diözese Würzburg: Sieben Geistliche feiern 40-jähriges Priesterjubiläum

12. Februar 2026
Zeitreise ins Gestern: Kreativer Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

Zeitreise ins Gestern: Kreativer Nachmittag im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

12. Februar 2026
Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

Trotz „Schnitzel-Steuergeschenk“: Viele Wirte in Schweinfurt knausern beim Lohn

12. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)