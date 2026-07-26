Steigerwald-Zentrum bietet im August Natur, Genuss und Kultur

HANDTHAL, GEMEINDE OBERSCHWARZACH, LKR. SCHWEINFURT – Das Steigerwald-Zentrum lädt im August zu verschiedenen Veranstaltungen rund um Wildküche, Theater, Entspannung und Kräuter ein. Zusätzlich sind zwei Ausstellungen zu sehen.

Den Auftakt macht am Samstag, 8. August, von 15 bis 19 Uhr der Workshop „Wildes Grillen – aus dem Wald auf den Tisch“. Koch und Jäger Marcel Detsch zeigt, wie Wildfleisch fachgerecht verarbeitet und zubereitet wird. Die Teilnehmenden lernen unter anderem das Zerlegen des Wildes, das Auslösen von Knochen, das Schneiden von Steaks sowie die Herstellung von Burgern und Bratwürsten. Anschließend wird gemeinsam gegrillt.

Am Sonntag, 16. August, von 15 bis 16:30 Uhr gastieren die Schwebheimer Theaterkracken auf der Wiese vor dem Steigerwald-Zentrum. Die Theatergruppe präsentiert unter freiem Himmel zwei Stücke des Minnesängers Hans Sachs.

Am Freitag, 21. August, von 13 bis 16 Uhr steht die Veranstaltung „Kraft schöpfen aus dem Wald – Entspannung für Mamas“ auf dem Programm. Dabei geht es um Entspannung und innere Ruhe mit Impulsen aus der Natur.

Beim Kräuterseminar „Der Beifuß und seine Verwandtschaft“ am Sonntag, 30. August, von 14 bis 16:30 Uhr dreht sich alles um die vielseitige Pflanze. Die Teilnehmenden erfahren mehr über den Beifuß und stellen für zu Hause ein herb-würziges Kräutersalz her.

Auch zwei Ausstellungen sind im August im Steigerwald-Zentrum zu sehen. Noch bis zum 16. August lädt die Waldbaden-Ausstellung „Kraftort Wald – Mitmach-Ausstellung und gesundes Wald(er)leben“ mit Informationen, Übungen und Mitmachstationen dazu ein, den Wald neu zu entdecken.

Ab Freitag, 7. August, zeigt die Sommeracher Künstlerin Carina Streng ihre Ausstellung „heimaRt“. Die Werke beschäftigen sich mit dem fränkischen Zuhause und verschiedenen Facetten des Begriffs „Heimat“. Zu sehen sind Acrylgemälde, Zeichnungen, Collagen und textile Arbeiten bis zum 1. November. Die Ausstellungseröffnung beginnt am 7. August um 17 Uhr im Steigerwald-Zentrum.

Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es unter www.steigerwald-zentrum.de. Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung online oder telefonisch unter 09382/31998-0 erforderlich.

Das Steigerwald-Zentrum ist im August von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.