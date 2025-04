Stein in Fenster geworfen – Zeugen gesucht

WÜRZBURG – ZELLERAU – Am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr bemerkte ein Mieter in der Wörthstraße ein Loch in seinem Badezimmerfenster.

Unbekannte hatten in der Nacht offenbar einen Stein gegen das Fenster geworfen. Vor dem Gebäude konnte ein passender Stein gefunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.