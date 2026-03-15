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Steinacher Musikanten feiern 70-jähriges Jubiläum

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026
Steinacher Musikanten feiern 70-jähriges Jubiläum
Foto: Nina Pereira
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BAD KISSINGEN – Die Steinacher Musikanten begehen ihr 70-jähriges Bestehen mit einem besonderen Konzert-Highlight unter dem Titel „Gemeinschaftliche Klänge“. Am Samstag, den 28. März 2026, laden die Musiker gemeinsam mit dem Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen zu einem abwechslungsreichen Abend in den prachtvollen Max-Littmann-Saal ein.

Unter der Gesamtleitung von Matthias Zull erwartet dich ab 19:30 Uhr ein Programm, das die gesamte Bandbreite der Blasmusik abdeckt – von traditionellen Klängen bis hin zu modernen Arrangements. Das generationsübergreifende Projekt würdigt nicht nur das langjährige Engagement der Steinacher Musikanten, sondern unterstreicht auch die lebendige Musikkultur in der Region.

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Eintrittskarten für das Jubiläumskonzert sind zum Preis von 12 Euro erhältlich, wobei während der Veranstaltung eine Pause vorgesehen ist. Tickets und weitere Informationen erhältst du über die bekannten Vorverkaufsstellen:

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