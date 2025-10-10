Steinewerfer auf der Autobahn bei Geldersheim – Drei Kinder an Eltern übergeben
GELDERSHEIM – Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck konnten am späten Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr drei 12-jährige Jungen auf einer Brücke über die A71 auf Höhe Geldersheim feststellen, die Steine auf die Autobahn geworfen und dabei ein Fahrzeug beschädigt hatten.
Die drei Steinewerfer wurden nach einem ernsten Gespräch mit den Polizisten an ihre Eltern übergeben. Die Beamten wiesen die Erziehungsberechtigten eindringlich auf die enorme Gefahr hin, die durch Steinwürfe für die Verkehrsteilnehmer entsteht.
Die Polizei richtet einen dringenden Appell an alle Eltern und Erziehungsberechtigen, mit ihren Kindern über die möglichen fatalen Folgen von Steinwürfen auf Straßen zu sprechen. Solche Handlungen können nicht nur zu Sachschäden an Fahrzeugen führen, sondern im schlimmsten Fall auch Menschen verletzen.
Die Polizei betont, dass Kinder keine Angst vor der Polizei haben sollen, da die Polizei als Freund und Helfer fungiert und Kinder sich bei Fragen oder Problemen jederzeit an sie wenden können sollen.
