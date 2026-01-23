Auto IU

Steinewerfer auf der Kreisstraße KT 12 – Wer kann Hinweise geben?

23. Januar 2026Letztes Update 23. Januar 2026
Symbolbild: 2fly4
SCHWARZACH A. MAIN / GROßLANGHEIM, LKR. KITZINGEN – Am Mittwochabend warfen Unbekannte Steine auf fahrende Pkw. Die Polizei Kitzingen ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Gleich zweimal musste die Polizei am Mittwochabend ausrücken, da Unbekannte Steine auf vorbeifahrende Autos warfen.

Gegen 18:55 Uhr wurde der Pkw einer 40-jährigen Deutschen von einem Stein getroffen, als diese die A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg befuhr und dabei die Hörblacher Brücke / Haidter Brücke passierte. Dabei entstand ein Steinschlag in der Frontscheibe.

Circa eine Stunde später, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 66-Jahre alter deutscher Staatsbürger mit seinem Pkw die Kreisstraße KT 12 von Hörblach nach Großlangheim entlang. Ungefähr auf Höhe der Kompostanlage konnte der Autofahrer drei dunkel gekleidete Jugendliche wahrnehmen, die Erde oder kleine Steine in Richtung der vorbeifahrenden Fahrzeuge warfen. Alle drei sollen schwarze Mützen getragen haben.

Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.

