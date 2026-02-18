Auto IU

Steinewerfer von Brücke in Veitshöchheim und Autozerkratzer in Eisingen

18. Februar 2026Letztes Update 18. Februar 2026
Steinewerfer von Brücke in Veitshöchheim und Autozerkratzer in Eisingen
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

EISINGEN, LKR. WÜRZBURG. Zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines roten VW Polo zerkratzt. Der Pkw parkte zu der Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Georg-August-Christ-Straße. Der Schaden oberhalb des rechten Hinterrads und an der hinteren rechten Türe beläuft sich auf circa 500 Euro.

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Als am Montag, gegen 16:15 Uhr, ein Audi unter der Brücke der Günterslebener Straße hindurchfuhr, wurde die hintere rechte Türe durch einen Stein oder anderen ähnlichen Gegenstand beschädigt. Da sich zum Zeitpunkt der Beschädigung Personen auf der Brücke aufhielten, wird nun ermittelt, ob möglicherweise etwas auf die Fahrbahn geworfen wurde.

Deine
Labus Kindertafel

 

Das könnte Dich auch interessieren:

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Mehr

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Februar 2026Letztes Update 18. Februar 2026

Mehr

Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

18. Februar 2026

1. FC Schweinfurt 1905 stellt Cheftrainer Victor Kleinhenz und Co-Trainer Gregor Opfermann frei

18. Februar 2026
Einbrecher, Diebe, Feueralarmauslöser und Beschmierer – Die Polizei Würzburg hatte gut zu tun…

Einbrecher, Diebe, Feueralarmauslöser und Beschmierer – Die Polizei Würzburg hatte gut zu tun…

18. Februar 2026
Auseinandersetzung auf Faschingsfeier: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Marktbreit

Auseinandersetzung auf Faschingsfeier: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung in Marktbreit

18. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)