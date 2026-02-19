Auto IU

Steinewerfer von Brücke in Veitshöchheim und Autozerkratzer in Eisingen

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
EISINGEN, LKR. WÜRZBURG. Zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines roten VW Polo zerkratzt. Der Pkw parkte zu der Zeit auf einem öffentlichen Parkplatz in der Georg-August-Christ-Straße. Der Schaden oberhalb des rechten Hinterrads und an der hinteren rechten Türe beläuft sich auf circa 500 Euro.

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Als am Montag, gegen 16:15 Uhr, ein Audi unter der Brücke der Günterslebener Straße hindurchfuhr, wurde die hintere rechte Türe durch einen Stein oder anderen ähnlichen Gegenstand beschädigt. Da sich zum Zeitpunkt der Beschädigung Personen auf der Brücke aufhielten, wird nun ermittelt, ob möglicherweise etwas auf die Fahrbahn geworfen wurde.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

Verkehrspolizei stoppt Falschfahrer auf der B8: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

19. Februar 2026
ACHTUNG: Callcenter-Betrüger aktuell in Gerolzhofen aktiv

19. Februar 2026
Orientierung im Labyrinth des Lebens: Pfarrerin Sandra Strunz als Krankenhaus- und Rehaseelsorgerin eingeführt

19. Februar 2026
BRK-Kreisverband Schweinfurt stärkt den Katastrophenschutz: Kevin Stephan zum Beauftragten berufen

19. Februar 2026
