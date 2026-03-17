Steinwürfe auf Pkw: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung in Ebern
EBERN IM LANDKREIS HASSBERGE – Am späten Sonntagnachmittag ist es in der Coburger Straße zu einem Vorfall gekommen, bei dem das Fahrzeug eines Mannes durch Steinwürfe beschädigt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Personen, die das Geschehen im Bereich des Fußballfeldes beobachtet haben.
Gegen 16:40 Uhr geriet eine Gruppe von Kindern mit einem Mann in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurden aus der Gruppe heraus Steine auf das Auto des Mannes geworfen. Polizeibeamte konnten die beteiligten Kinder kurz darauf feststellen.
Zur Klärung des genauen Tathergangs ist die Polizeiinspektion Ebern auf weitere Zeugenaussagen angewiesen.
Sachdienliche Hinweise werden unter der folgenden Rufnummer entgegengenommen: 09531/924-0
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