Stellungnahme des Landratsamts Bad Kissingen zur Situation im Parkwohnstift Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – In der KW 50 gab es Unklarheiten über die Verlegung von Bewohnerinnen und Bewohnern des Parkwohnstifts. Entgegen anderslautender Behauptungen hat die Heimaufsicht keine eigenmächtige Verteilung vorgenommen; diese Entscheidung obliegt rechtlich dem Träger Ambiente Care, der die Behörde jedoch um Unterstützung bei der Suche nach Ausweichplätzen gebeten hat.
Die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) hat daraufhin unterfrankenweit nach freien Pflegeplätzen gesucht. Viele Träger im Landkreis Bad Kissingen und darüber hinaus meldeten verfügbare Kapazitäten, die kurzfristig genutzt werden könnten. Die Heimaufsicht unterstützt Ambiente Care weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Suche nach Lösungen.
Aktueller Stand der Planung
Bis zum jetzigen Zeitpunkt (17.12.2025, 12:30 Uhr) liegt der Heimaufsicht seitens des Trägers Ambiente Care noch keine konkrete Planung bezüglich einer möglichen Schließung der Pflegestation am Parkwohnstift vor.
Statement von Landrat Thomas Bold
Landrat Thomas Bold äußerte sich tief betroffen über die Situation, insbesondere kurz vor der Weihnachtszeit. Er betonte, dass die Suche nach einem neuen Zuhause für Angehörige unter Zeitdruck eine enorme seelische Belastung darstelle.
Landrat Bold versicherte, dass die Familien nicht alleine gelassen werden. Die Heimaufsicht begleite den Prozess eng und setze sich mit aller Kraft für tragfähige Lösungen ein, wobei Verlässlichkeit und Menschlichkeit im Vordergrund stünden.
