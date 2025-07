Stern-Klinikliste: Uniklinikum Würzburg in 31 Fachbereichen ausgezeichnet

WÜRZBURG – Uniklinikum Würzburg unter Deutschlands Top-Krankenhäusern: 31 Auszeichnungen in der Stern-Klinikliste 2025/26

In der aktuellen Klinikliste 2025/26 des Magazins Stern wurde das Uniklinikum Würzburg (UKW) für seine herausragende medizinische Qualität ausgezeichnet. Das renommierte Krankenhaus der Maximalversorgung zählt damit zu den „Top 100 Krankenhäusern Deutschlands“. Insgesamt erhielt das UKW in 31 von 39 bewerteten Fachbereichen eine Empfehlung – ein beeindruckendes Ergebnis, das die medizinische Exzellenz in Würzburg unterstreicht.

Bundesweit Platz 15 – In Bayern auf Rang 4

Die Analyse, durchgeführt vom Rechercheinstitut MINQ im Auftrag des Stern, bewertet jährlich medizinische Leistungen, Patientenzufriedenheit, Qualifikation des Personals sowie die Strukturqualität. Im bayerischen Vergleich belegt das UKW Platz vier, im bundesweiten Ranking erreicht es Rang 15.

Ausgezeichnete Fachbereiche im Überblick

Folgende Disziplinen wurden besonders hervorgehoben:

Adipositaschirurgie

Angststörungen

Augenheilkunde

Beckentumore

Brustkrebs

Darmkrebs (zwei Fachabteilungen)

(zwei Fachabteilungen) Depression

Gynäkologische Operationen

Handchirurgie

Hautkrankheiten

Hautkrebs

Herzchirurgie

Hirntumore

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO)

Interventionelle Kardiologie

Interventionelle Radiologie

Kinderchirurgie

Kreuzbandriss / Meniskus

Leukämie

Multiple Sklerose

Parkinson

Plastische Chirurgie

Prostatakrebs

Psychosomatik

Rhythmologie

Risikogeburten

Schilddrüsenchirurgie

Strahlentherapie

Urologie

Zahnmedizin

Bedeutung für Patienten und Region

Diese Auszeichnungen bestätigen nicht nur den hohen medizinischen Standard des UKW, sondern stärken auch das Vertrauen von Patientinnen und Patienten aus der Region und darüber hinaus. Das Klinikum ist ein wichtiger Gesundheitsstandort in Unterfranken und wird seiner Rolle als überregionales Zentrum erneut gerecht.

Die vollständige Liste mit weiteren Details ist im aktuellen Stern-Sonderheft zur Klinikliste 2025/26 nachzulesen.