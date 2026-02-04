Stern-Titelstory: Tipps eines UKW-Experten zu Rückenschmerzen

WÜRZBURG – In der aktuellen Titelgeschichte des Nachrichtenmagazins Stern steht die moderne Schmerztherapie im Fokus, wobei auch die wegweisende Forschung des Uniklinikums Würzburg gewürdigt wird. Der Experte Stefan Lindner vom Zentrum für interdisziplinäre Schmerzmedizin erklärt darin, wie Virtual Reality (VR) als digitaler Türöffner dienen kann, um chronische Rückenschmerzen effektiv zu behandeln.

Du erfährst in dem Artikel, dass digitale Therapien dabei helfen können, festgefahrene Schmerz- und Angstmuster im Gehirn durch neue, positive Bewegungserfahrungen zu überschreiben. Lindner, der als Physiotherapeut und Sportwissenschaftler am ZiS tätig ist, betont jedoch, dass die körperliche Bewegung weiterhin der zentrale Baustein der Genesung bleibt.

Das Ziel der Würzburger Forschung ist es, VR als festes Werkzeug in interdisziplinäre Konzepte zu integrieren, damit solche Anwendungen künftig in der breiten Patientenversorgung genutzt werden können. Diese modernen Ansätze bieten eine vielversprechende Ergänzung zu klassischen Methoden, um Betroffenen langfristig mehr Lebensqualität zu ermöglichen.

