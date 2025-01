Sternsinger besuchten Stationen des Uniklinikums Würzburg

WÜRZBURG – Sternsingergruppe am Uniklinikum Würzburg bringt Trost und Hoffnung

Wie in den Vorjahren war auch am Dreikönigstag, dem 6. Januar 2025, eine Sternsingergruppe aus haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern der Klinikseelsorge am Uniklinikum Würzburg (UKW) unterwegs. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige, brachten Christian Hohm, Julia Lenz, Rosily Madathikunnel und Peter Meyer die Weihnachtsbotschaft zu den Patientinnen und Patienten sowie den Klinikmitarbeitenden.

„Von der Krippe geht viel Gutes aus: Trost und Kraft gerade dann, wenn man sich schwach fühlt oder gar das Leben bedroht ist“, betonte Christian Hohm, Leiter des katholischen Seelsorgeteams des UKW. Die klinikinterne Sternsingergruppe erhielt in diesem Jahr Verstärkung von zwei Kindergruppen. Sechs Kinder der Pfarrei St. Josef aus dem Würzburger Stadtteil Grombühl besuchten verschiedene Stationen und erfreuten die Anwesenden mit Liedern und einem Segensgebet.

„Es ist ein schöner Brauch, dass Kinder durch das Sternsingen an der Verbreitung der Weihnachtsbotschaft beteiligt sind“, lobte Peter Meyer, Leiter des evangelischen Seelsorgeteams am UKW, die Aktion. „Das Verkünden der Frohen Botschaft ist nicht nur Aufgabe der Profis, sondern aller getauften Menschen.“

Traditionell wurden auch Spenden gesammelt, die an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ weitergeleitet werden. In diesem Jahr fließen die Erlöse an Organisationen in Kenia und Kolumbien, die sich für Kinderrechte auf Bildung, Ernährung, Gesundheit, Schutz und Mitbestimmung einsetzen.

Die Sternsingeraktion am UKW symbolisiert eine wertvolle Verbindung von spiritueller Begleitung und praktischer Hilfe, die Trost und Hoffnung sowohl im Klinikum als auch darüber hinaus bringt.