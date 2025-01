Sternsinger bringen den Segen auch ins Rathaus Grafenrheinfeld

SCHWEINFURT – Die Sternsinger haben auch in diesem Jahr ihren traditionellen Segen ins Rathaus gebracht und damit ein starkes Zeichen von Hoffnung und Gemeinschaft gesetzt.

Mit ihren feierlichen Gesängen und der Segensbitte „20C+M+B25“ haben Caspar, Melchior und Balthasar den Wunsch „Christus mansionem benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“ – am Rathausportal angebracht. Dieser Segensspruch soll alle Menschen, die ein- und ausgehen, durch das neue Jahr begleiten und Hoffnung spenden.

Die Sternsinger, traditionell dargestellt von Caspar, Melchior und Balthasar, haben eine tiefe symbolische Bedeutung: Sie stehen nicht nur für die Heiligen Drei Könige, sondern auch für die damals bekannten Kontinente Afrika, Asien und Europa. Ihre Reise zur Krippe erinnert an die biblische Geschichte und verbindet uns mit dem Geist der Weihnacht.

Doch die Sternsinger sind weit mehr als ein kultureller Brauch. Mit ihren gesammelten Spenden unterstützt die Aktion Dreikönigssingen weltweit über 1.400 Projekte für Kinder in Not und macht somit einen Unterschied in der Welt.

Bürgermeister Christian Keller dankte allen Beteiligten herzlich: „Ein großes Dankeschön gilt den engagierten Sternsingerinnen und Sternsingern sowie allen, die diese wertvolle Aktion jedes Jahr aufs Neue ermöglichen. Besonderer Dank geht an das Leitungsteam der Ministranten für die Organisation und an Monika Zull und Uli Then für die Einkleidung der Sternsinger.“

Die Aktion zeigt, dass der Segen der Sternsinger nicht nur Türen, sondern auch Herzen öffnet: „Die Sternsinger bringen nicht nur den Segen für das neue Jahr, sondern auch ein ‚Gott ist mit Dir‘ in die Haushalte, Familien und Herzen,“ betonte Keller abschließend.