Sternsinger bringen in Grafenrheinfeld den Segen von Haus zu Haus
GRAFENRHEINFELD – Am Dreikönigstag verwandelte sich Grafenrheinfeld traditionell in einen Ort lebendiger Brauchtumspflege, als zahlreiche Kinder in den prächtigen Gewändern von Caspar, Melchior und Balthasar von Haus zu Haus zogen.
Die Sternsinger brachten nicht nur den Segen in die Häuser der Gemeinde, sondern sammelten auch leidenschaftlich Spenden für Kinder in Not. Als weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder unterstützt das Dreikönigssingen jährlich über 1.400 Projekte, die sich für Bildung, Gesundheit und den Schutz von Kinderrechten rund um den Globus einsetzen.
Ein besonderer Halt führte die kleinen Könige in das Grafenrheinfelder Rathaus, wo sie den Segensspruch „20C+M+B26“ am Portal anbrachten. Die Buchstaben stehen für den lateinischen Wunsch „Christus mansionem benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“ – und sollen alle Besucher und Mitarbeiter des Rathauses durch das Jahr begleiten. Die Tradition der drei Weisen, deren Namen als „Schatzmeister“ (Caspar), „Mein König ist Licht“ (Melchior) und „Gott schütze sein Leben“ (Balthasar) überliefert sind, wurde so mitten in das kommunale Herz der Gemeinde getragen.
Bürgermeister Christian Keller, der in seiner Jugend selbst als Sternsinger unterwegs war, empfing die Gruppen mit großer Freude und sprach allen Beteiligten seinen Dank aus. Er hob insbesondere das Engagement des Leitungsteams der Ministranten sowie der vielen Helfer im Hintergrund hervor, die für die Organisation und die prachtvolle Einkleidung der Kinder verantwortlich waren. Durch den Einsatz der Kinder und die Großzügigkeit der Grafenrheinfelder Familien werde jedes Jahr aufs Neue ein starkes Zeichen für Solidarität und christliche Nächstenliebe gesetzt.
