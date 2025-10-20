Sternwanderung der SPD-Ortsvereine Gochsheim, Sennfeld und Schonungen
GOCHSHEIM, SENNFELD UND SCHONUNGEN – Die SPD-Ortsvereine Gochsheim, Sennfeld und Schonungen veranstalteten auch in diesem Jahr ihre traditionelle Sternwanderung. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger trafen sich bei angenehmem Herbstwetter am Aussichtsturm am Dreiländereck, wo die Grenzen der drei Gemeinden zusammenlaufen.
Am Aussichtspunkt begrüßten der Bürgermeisterkandidat für Gochsheim, Alexander Geyer, der Bürgermeister von Schonungen, Stefan Rottmann, und der zweite Bürgermeister von Sennfeld, Helmut Heimrich, rund 100 Gäste. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Landrat Florian Töpper, SPD-Kreisvorsitzende Martina Braum sowie zahlreiche Kreis- und Gemeinderäte sowie Bürgermeisterkandidaten aus dem Landkreis.
Die Versammlung unterstrich das starke Miteinander innerhalb der SPD und das engagierte kommunale Zusammenwirken in der Region. Bei Bratwurst, Getränken und angeregten Gesprächen genossen die Anwesenden die herbstliche Atmosphäre und den weiten Blick über den Landkreis Schweinfurt. Die Sternwanderung hat sich zu einer beliebten Tradition der drei Nachbargemeinden entwickelt.
