Stiftung der Sparkasse Ostunterfranken fördert 17 Projekte in der Region mit insgesamt 89.500 Euro
HASSFURT – Die Stiftung der Sparkasse Ostunterfranken hat im Jahr 2025 insgesamt 89.500 Euro ausgeschüttet, um 17 lokale Projekte in den Bereichen Bildung, Kultur, Musik, Soziales und Umwelt zu unterstützen. Die Förderung zielt darauf ab, ehrenamtliches Engagement zu würdigen und die Lebensqualität in der Region nachhaltig zu stärken.
Landrat Wilhelm Schneider, Vorsitzender des Stiftungsrats, und Sparkassen-Vorstandsmitglied Andreas Linder zeigten sich erfreut über die Bandbreite der geförderten Initiativen.
Geförderte Bereiche und Projekte (Auswahl)
Andreas Linder betonte, es sei eine Freude, so vielfältige Projekte zu unterstützen – von musikalischer Förderung bis hin zu innovativen Umweltprojekten.
1. Musik und Kultur
Im Bereich der musikalischen Bildung und Kultur wurden mehrere Organisationen bedacht:
-
Musikalische Bildung: Musikschule Dreiklang e.V., Musikschule Ebern e.V., Förderverein Blasorchester Ebern e.V.
-
Musikausbau: Kultur e.V. Rügheim und Musikbahnhof Gädheim e.V.
-
Weiterbildung: Nordbayerischer Musikbund e.V. (für Musiker und die Weiterentwicklung des Kreisorchesters).
-
Spielbetrieb: Theater Schloss Maßbach.
-
Konzertförderung: Kirchenmusik in den Haßbergen e.V. (Konzert in der Stadtpfarrkirche Haßfurt).
-
Kulturelle Gestaltung: Kulturforum Haßfurt e.V. (Fenstergestaltung in der Dreifaltigkeitskirche Eschenau).
2. Umwelt, Bildung und Gemeinwohl
Auch Projekte im Bereich Umwelt, Forschung und soziale Initiativen erhielten Unterstützung:
-
Umwelt/Natur: Obst- und Gartenbauverein Wülflingen e.V. (Schaffung eines „Erlebnisortes Wässernach“).
-
Denkmalpflege: Stadt Zeil (Sanierung des „Erlebnis-Kreuzwegs“).
-
Forschung/Bildung: Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (Unterstützung einer Stiftungsprofessur im Bereich „Extrusionstechnik der Kunststoffe und verwandter Verarbeitungstechnologien“).
-
Soziales/Kulturelle Vernetzung: Haßberge Tourismus e.V. (digitale Kampagne zur „Vernetzung kultureller Initiativen der ländlichen Haßberge“), Freundeskreis Asyl Hofheim e.V. (Ausstellung „Gesichter mit Geschichte“).
-
Jugendarbeit: Kreisjugendring Haßberge (Projekt „Zukunftswerkstätten im Landkreis Haßberge“).
Landrat Wilhelm Schneider hob hervor, dass die Vielfalt der Projekte die große Lebendigkeit und das Engagement in der Region zeige und die Stiftung damit einen wertvollen, nachhaltigen Beitrag leiste.
