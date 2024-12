Stiftung der Sparkasse Ostunterfranken unterstützt 16 Projekte in der Region – Fördergelder in Höhe von 87.700 Euro ausgeschüttet

HASSFURT – Die Stiftung der Sparkasse Ostunterfranken hat im Jahr 2024 erneut zahlreiche Organisationen und Vereine in der Region mit finanziellen Mitteln unterstützt.

Insgesamt wurden 87.700 Euro an Initiativen in den Bereichen Bildung, Kultur, Musik, Soziales und Umwelt ausgeschüttet. Der Vorsitzende des Stiftungsrats, Landrat Wilhelm Schneider, und der Vorsitzende des Stiftungsvorstands, Roberto Nernosi, zeigten sich erfreut über die positive Wirkung dieser Förderungen auf die Region.

Roberto Nernosi betonte: „Mit diesen Förderungen möchten wir das ehrenamtliche und kulturelle Engagement sowie bedeutende soziale und ökologische Projekte in unserer Region stärken. Die Vielfalt der geförderten Initiativen – von der musikalischen Ausbildung junger Menschen bis hin zu Umweltprojekten – zeigt, wie aktiv und lebendig unsere Region ist.“

Unter den geförderten Projekten und Organisationen waren beispielsweise die Musikschule Dreiklang e.V. und die Musikschule Ebern e.V., die sich für die musikalische Förderung von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Auch Kultur e.V. Rügheim und der Musikbahnhof Gädheim e.V. wurden unterstützt, um die Musikausbildung weiter auszubauen. Der Nordbayerische Musikbund e.V. erhielt Mittel für Fortbildungen und die Weiterentwicklung des Kreisorchesters, während das Theater Schloss Maßbach Fördergelder für den Spielbetrieb erhielt.

In den Bereichen Umwelt und Technologie wurde unter anderem das Institut für Biodiversitätsinformation e.V. bei einem Projekt zur Artenvielfalt gefördert, und die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg–Schweinfurt erhielt Unterstützung für eine Stiftungsprofessur im Bereich Kunststoff-Extrusionstechnik. Auch die Freiwillige Feuerwehr Bundorf profitierte von einer finanziellen Hilfe, die den Kauf einer Drohne für den Inspektionsbereich II Haßberge ermöglichte.

Weitere geförderte Projekte umfassten die Modernisierung der Brauereitechnik des Fördervereins Brauhaus Unfinden e.V., ein Mitmach-Musikprojekt der Schloss Weißenbrunn Stiftung für Kinder und Schulen sowie die Herausgabe der Ortschronik „Geschichte im Kegelspiel – Band I“ durch die Stadt Ebern. Darüber hinaus konnte die Sängergruppe Haßberge eine Förderung für den Bereich Chorgesang und Ausbildung entgegennehmen.

Landrat Wilhelm Schneider ergänzte: „Die Vielfalt der geförderten Projekte zeigt, wie wertvoll und nachhaltig das Engagement in unserer Region ist. Es freut mich besonders, dass wir mit den Mitteln der Stiftung einen so konstanten und umfassenden Beitrag leisten können, um kulturelle Einrichtungen, Vereine und soziale Initiativen in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen.“