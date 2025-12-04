Stiftung „Forschung hilft“: Weitere 5.000 Euro-Spende vom Krimi-Autor Alexander Meining
WÜRZBURG – Professor Dr. Alexander Meining, stellvertretender Direktor der Medizinischen Klinik II des Universitätsklinikums Würzburg (UKW), hat anlässlich einer Lesung aus seiner Krimi-Serie erneut einen Spendenscheck über 5.000 Euro an die Stiftung „Forschung hilft“ überreicht, die die Krebsforschung am UKW fördert.
Prof. Dr. Meining ist der Verfasser einer Krimi-Serie, die im Würzburg des späten 19. Jahrhunderts spielt. Das verkaufsabhängige Autorenhonorar der mittlerweile vier Bände umfassenden Reihe spendet er der Stiftung.
Spende für die Krebsforschung
Die Spendenübergabe der 5.000 Euro erfolgte am 2. Dezember bei einer Lesung aus seiner Neuerscheinung „Wild West in Würzburg“ an Gabriele Nelkenstock, die Vorsitzende des Stiftungsrats von „Forschung hilft“.
Bedeutung: Prof. Meining betonte, dass die Stiftung wichtige Krebsforschungsvorhaben in entscheidenden Momenten finanziell unterstütze, wie kürzlich bei der Förderpreisverleihung am 20. November, bei der knapp 235.000 Euro an 21 wissenschaftliche Projekte ausgeschüttet wurden.
Kontinuität: Gabriele Nelkenstock dankte für die anhaltende Unterstützung und unterstrich, dass die Spende dazu beitrage, die Förderung im kommenden Jahr in ähnlicher Weise zu wiederholen, was für den Fortschritt in der Krebstherapie notwendig sei.
Weitere Einnahmen durch Benefizlesung
Durch Spenden bei der Benefiz-Autorenlesung im Würzburger Exerzitienhaus Himmelspforten kamen weitere 425 Euro für die Stiftung zusammen. Die Diözese Würzburg und der Förderverein Freunde des Exerzitienhauses stellten die Location unentgeltlich zur Verfügung. Da die Grünen Damen und Herren des Besuchsdienstes des UKW sowie freiwillige Klinikumsbeschäftigte den Verkaufsservice übernahmen, kamen alle Einkünfte des kostenlos besuchbaren Abends der Stiftung zugute.
Über den Autor und das Buch
Prof. Dr. Alexander Meining leitet am UKW den Schwerpunkt Gastroenterologie mit Spezialgebieten in der endoskopischen Tumortherapie und schreibt in seiner Freizeit Romane.
Sein aktuelles Werk, „Wild West in Würzburg“, spielt 1891 in Würzburg und handelt von Georg Hiebler, der während eines Besuchs der Buffalo Bill’s Wild-West-Show in einen Mordfall verwickelt wird. Das Buch ist 192 Seiten stark und kostet 12 Euro (E-Book 9,99 Euro).
Spendenkonto
Wer die Stiftung „Forschung hilft“ weiter unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden:
Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE19 7905 0000 0000 0655 65
BIC: BYLADEM1SWU
