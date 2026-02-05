Auto IU

Stop-Motion Medienworkshop „Trickfilm-Labor"

Stop-Motion Medienworkshop „Trickfilm-Labor"
Bild von Anna auf Pixabay
SENNFELD – Der Kreisjugendring Schweinfurt lädt Kinder zwischen 8 und 11 Jahren am Dienstag, den 7. April 2026, zu einem kreativen „Trickfilm-Labor“ in seine Geschäftsstelle in Sennfeld ein. In diesem dreistündigen Medien-Workshop lernen die Teilnehmer die Grundlagen der Stop-Motion-Animation kennen und können ihre eigenen Ideen praktisch umsetzen. Durch das Basteln und Kneten individueller Charaktere werden kleine Geschichten erschaffen, die anschließend mithilfe spezieller Animationsstationen zum Leben erweckt werden.

Die benötigte Technik wie Kameras oder Fotoapparate wird vor Ort gestellt, sodass die Kinder sich voll auf das Experimentieren konzentrieren können. Nach Abschluss des Kurses werden die fertigen Kurzfilme professionell aufbereitet und den Eltern einige Tage später als passwortgeschützter Download-Link per E-Mail zugesandt. Dieser Workshop bietet in den Winterferien eine ideale Gelegenheit, die Welt hinter den Kulissen der Filmproduktion spielerisch zu entdecken.

Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro und der Anmeldeschluss für das begrenzte Platzangebot ist der 23. März 2026. Interessierte Eltern können ihre Kinder ausschließlich online über das Portal des Kreisjugendrings anmelden. Für detaillierte Rückfragen zur Organisation oder zum Ablauf steht Anne Oertel telefonisch sowie per E-Mail als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

