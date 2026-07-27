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Straßeneinbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen an der Gunnar-Wester-Straße

27. Juli 2026Letztes Update 27. Juli 2026
Straßeneinbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen an der Gunnar-Wester-Straße
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Wegen eines Straßeneinbruchs kommt es derzeit im Bereich der Hahnenhügelbrücke in Fahrtrichtung Landwehrstraße zu Verkehrsbehinderungen. Betroffen ist der Abschnitt nach dem Auffahrtsast zur Gunnar-Wester-Straße.

Die Auffahrt zur Gunnar-Wester-Straße sowie die linke Geradeausspur bleiben weiterhin befahrbar.

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Sollte sich die Verkehrsführung ändern oder weitere Einschränkungen erforderlich werden, will die Stadt Schweinfurt darüber gesondert informieren.

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