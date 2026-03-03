Auto IU

Straßenlaterne in Werneck angefahren

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
WERNECK IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Mittleren Weg eine Straßenlaterne gerammt und dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Vorfall wurde erst nachträglich festgestellt, woraufhin die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrer geben können.

Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

