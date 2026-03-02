Auto IU
Straßenlaterne in Werneck angefahren
WERNECK IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Mittleren Weg eine Straßenlaterne gerammt und dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.
Der Vorfall wurde erst nachträglich festgestellt, woraufhin die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrer geben können.
Sachdienliche Informationen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
Das könnte Dich auch interessieren:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!