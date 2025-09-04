Straßenwärterprüfung in Gerolzhofen: 74 neue Fachkräfte für den Straßenunterhalt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Qualifiziertes Fachpersonal für die Instandhaltung von Straßen ist dringend gefragt. In Gerolzhofen haben nun erneut 74 Quereinsteiger aus zumeist technischen Berufen ihre Straßenwärterprüfung abgelegt. Die Prüfung, die vom 25. bis 28. August stattfand, besteht aus einem praktischen, schriftlichen und mündlichen Teil und dient der Qualifizierung von Fachpersonal für die Bauhöfe sowie Straßen- und Autobahnmeistereien.
Die Prüfungen werden von der Bayerischen Verwaltungsschule organisiert. Der Kreisbauhof des Landkreises Schweinfurt, insbesondere der Stützpunkt Gerolzhofen, ist federführend bei der Vorbereitung des praktischen Teils. Gerolzhofen dient dabei als zentraler Prüfungsort für ganz Bayern, da hier das Bayerische Ausbildungszentrum für Straßenwärter genutzt werden kann.
Walter Pleiner, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, erklärte, dass sich dieses Angebot seit der ersten Prüfung 1985 zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat. Seit der bayernweiten Vereinheitlichung im Jahr 2009 haben insgesamt 790 Straßenwärter die Prüfung erfolgreich bestanden. „Alle Verkehrsteilnehmer erwarten stets eine verkehrssichere Straße, es ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Gut, dass es unsere Straßenwärter gibt!“, so Pleiner.
Landrat Florian Töpper bedankte sich bei den angehenden Straßenwärtern für die Übernahme dieser anspruchsvollen Aufgabe. Er betonte, dass diese Fachkräfte dringend gebraucht würden, um die Verkehrsinfrastruktur in den bayerischen Kommunen zu pflegen und instand zu halten. Der Landrat lobte in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der Bayerischen Verwaltungsschule, dem Kreisbauhof des Landkreises Schweinfurt sowie dem Staatlichen Bauamt Schweinfurt. Drei Mitarbeiter des Landkreises, Joachim Bördlein, Maurice-Riccardo Schmidt und David Nicklaus, sind ebenfalls im Prüfungsausschuss vertreten.
