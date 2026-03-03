Strategischer Kompass für den Wandel: Future Experts Event im Alten Eichamt
SCHWEINFURT – Am Donnerstag, den 12. März 2026, lädt die Aurelia Holding AG von 9:00 bis 16:00 Uhr Entscheidungsträger und Fachkräfte zu einer hochkarätigen Netzwerkveranstaltung in das Alte Eichamt ein. Unter dem Motto „Im Wandel die Zukunft gestalten“ stehen tragfähige Konzepte für die regionale Wirtschaft sowie der Austausch über Unternehmensnachfolge und nachhaltige Transformation im Mittelpunkt.
In Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche bietet dieses Event einen wichtigen Orientierungsrahmen und bringt Experten renommierter Institutionen wie der Hochschule THWS, der Agentur für Arbeit und dem Beraternetz Mainfranken zusammen. Ziel der Initiative ist es, Schweinfurt als resilienten Wirtschaftsstandort zu stärken und den Teilnehmern wertvolle Impulse für den langfristigen unternehmerischen Erfolg zu liefern. Du hast vor Ort die Gelegenheit zum fachlichen Dialog auf Augenhöhe und kannst gemeinsam mit Experten Best-Practice-Beispiele erörtern.
Die Veranstaltung findet zentral in der Innenstadt am Oberen Marienbach 2 statt. Für weitere Informationen zum Programm oder zur Anmeldung stehen dir Johannes Bauer und Dominique Witzel telefonisch unter 09721 / 730 1103 zur Verfügung.
Alle Details zum Event findest du auch online unter
https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fbetriebs-manager.eu%2Fevent%2Fim-wandel-die-zukunft-gestalten
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!