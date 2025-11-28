Streife der Polizei Schweinfurt kontrolliert berauschten Fahrer – Mögliche gefährdete Personen gesucht
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Die Polizei Schweinfurt sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr durch den Fahrer eines grauen Citroen Berlingo in der Straße „Am Schuttberg“ gefährdet wurden. Der 63-jährige deutsche Fahrer steht im Verdacht, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren zu sein.
Der Fahrer wurde von einer Streife in der Straße „Am Schuttberg“ kontrolliert. Aufgrund des Verdachts wurde eine Blutentnahme angeordnet, deren Ergebnis noch aussteht.
Die Polizei sucht insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mannes im Bereich der Niederwerrner Straße und der Ignaz-Schön-Straße in gefährliche Situationen geraten sind.
Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.
