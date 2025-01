Streifenbesatzung mit Laserpointer geblendet

BURGLAUER – Am frühen Samstagmorgen wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt während der Fahrt von Münnerstadt nach Bad Neustadt durch einen grünen Laserpointer geblendet. Die Beamten konnten einen 18-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und bitten nun um Hinweise von möglichen Zeugen oder weiteren Betroffenen.

Gegen 04:15 Uhr traf ein greller Lichtstrahl die Polizisten kurz vor Burglauer. Wenig später wurden sie erneut von einem Laserstrahl aus einem Haus in der Münnerstädter Straße geblendet. Auf dem Balkon des Hauses entdeckten sie schließlich einen Verdächtigen. Nach Klingeln an der Tür übergab der 18-Jährige den Laserpointer an die Beamten. Er muss sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Einer der Beamten erlitt durch die Blendung vorübergehende Augenschmerzen. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Verkehrsteilnehmer von dem Laserpointer betroffen waren, und bittet Geschädigte oder Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Bad Neustadt unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.