Streikaufruf im Einzelhandel: Beschäftigte von H&M und Kaufland legen Arbeit nieder
SCHWEINFURT – Für diesen Freitag, den 26. Juni 2026, hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten von H&M und Kaufland in Schweinfurt zu einem gemeinsamen ganztägigen Streik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für den bayerischen Einzel- und Versandhandel.
Hintergründe und Kritik von ver.di
Peter König, zuständiger ver.di-Sekretär für den Handel in Schweinfurt, begründet den Arbeitskampf mit der Unzufriedenheit über das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite. Dieses sieht für eine Laufzeit von 24 Monaten eine Erhöhung von 2 % (ab November 2026) sowie 1,5 % (ab August 2027) vor – unterbrochen von mehreren sogenannten „Nullmonaten“.
König kritisiert dies scharf: „Die angebotenen Erhöhungen liegen deutlich unterhalb der Inflation.“ Angesichts steigender Kosten für Mieten, Energie und Lebensmittel seien die Beschäftigten zunehmend von Altersarmut und realem Kaufkraftverlust bedroht.
Die Forderungen der Gewerkschaft
Ver.di fordert für die tarifgebundenen Beschäftigten ein deutliches Lohnplus sowie eine kürzere Laufzeit:
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Lohnerhöhung: Ein Plus von 222 Euro für Löhne und Gehälter.
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Mindesteinkommen: Anhebung der unteren Entgeltgruppen auf 14,90 Euro pro Stunde.
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Ausbildung: Erhöhung der Vergütung um 150 Euro monatlich.
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Laufzeit: Die Tarifverträge sollen eine Laufzeit von 12 Monaten haben.
Die Forderungen stützen sich auf eine interne Befragung, wonach 73 % der Beschäftigten Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und 88 % ihre Altersvorsorge als unzureichend ansehen. Ziel der Streiks ist es, den Druck für die nächsten Verhandlungen am 20. Juli 2026 in München zu erhöhen.
Ablauf des Streiktages am 26. Juni 2026
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Ab 06:00 Uhr: Beginn des Streiks bei Kaufland und H&M in Schweinfurt.
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10:00 bis 10:30 Uhr: Zentrale Streikkundgebung vor der H&M-Filiale am Georg-Wichtermann-Platz.
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