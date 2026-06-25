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Streit am Pfandflaschenautomaten in Kitzingen eskaliert mit Schubsern, Schlägen und Ohrfeigen

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Streit am Pfandflaschenautomaten in Kitzingen eskaliert mit Schubsern, Schlägen und Ohrfeigen
Bild von Thomas auf Pixabay
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KITZINGEN – Ein zunächst verbaler Konflikt an den Pfandautomaten eines Supermarktes in der Straße „Am Dreistock“ hat sich am Mittwochnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelt. Die Polizei Kitzingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Der Tathergang

Gegen 16:50 Uhr kam es in der Warteschlange vor den Pfandautomaten zu einer Meinungsverschiedenheit:

Ermittlungen eingeleitet

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Verstrickt und zugenäht
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Nach dem kurzen Handgemenge trennten sich die Beteiligten und verständigten die Polizei. Die Beamten haben nun Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

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