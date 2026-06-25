Streit am Pfandflaschenautomaten in Kitzingen eskaliert mit Schubsern, Schlägen und Ohrfeigen
KITZINGEN – Ein zunächst verbaler Konflikt an den Pfandautomaten eines Supermarktes in der Straße „Am Dreistock“ hat sich am Mittwochnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelt. Die Polizei Kitzingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
Der Tathergang
Gegen 16:50 Uhr kam es in der Warteschlange vor den Pfandautomaten zu einer Meinungsverschiedenheit:
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Ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger hatte sich vorgedrängelt.
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Als er von einer 24-jährigen Deutschen darauf angesprochen wurde, reagierte er mit Beleidigungen.
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Ihr 22-jähriger Begleiter (griechische Staatsangehörigkeit) schritt daraufhin ein, wurde vom 26-Jährigen jedoch zu Boden gestoßen.
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Im weiteren Verlauf schlug die 24-Jährige dem Angreifer mit der Faust ins Gesicht; dieser erwiderte den Angriff mit einer Ohrfeige.
Ermittlungen eingeleitet
Nach dem kurzen Handgemenge trennten sich die Beteiligten und verständigten die Polizei. Die Beamten haben nun Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung.
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