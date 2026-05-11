Auto IU

Streit am Rande des Bierfests: 20-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Streit am Rande des Bierfests: 20-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt
Foto: Pixabay / Alexas_Fotos
Eisgeliebt

UNTERSPIESHEIM, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht auf Sonntag ist ein Streit in der Hauptstraße eskaliert. Ein 20-jähriger Mann musste nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Unbekannten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Gerolzhofen sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können.

Gegen 00:10 Uhr geriet der junge Mann mit zwei Unbekannten zunächst in einen verbalen Streit. Die Situation entwickelte sich rasch zu einer Rangelei, in deren Verlauf der 20-Jährige zu Boden stürzte.

Verletzung an der Schulter – Täter flüchtig

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli

Durch den Sturz zog sich der junge Mann Verletzungen an der Schulter zu, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Die beiden Kontrahenten flüchteten nach dem Vorfall in Richtung des in der Nähe stattfindenden Bierfestes.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Täterbeschreibung

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der beiden Männer, die wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter 1:

  • Alter: ca. 20 Jahre

  • Statur: ca. 1,75 m groß, schlank

  • Aussehen: schwarze Haare, 3-Tage-Bart

  • Kleidung: dunkel gekleidet

Unbekannter 2:

  • Statur: ca. 1,85 m groß

  • Aussehen: braune bis helle Haare, 3-Tage-Bart

  • Kleidung: trug eine Lederhose und ein Trachtenhemd

Zeugen gesucht

Haben Sie den Vorfall in der Hauptstraße beobachtet oder sind Ihnen Personen aufgefallen, auf die die Beschreibung passt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026

Mehr

Hubschraubereinsatz: Radfahrerin verunglückt

Hubschraubereinsatz: Radfahrerin verunglückt

11. Mai 2026
Trunkenheitsfahrt: 21-Jähriger gestoppt

Trunkenheitsfahrt: 21-Jähriger gestoppt

11. Mai 2026
Wandern mit dem Seniorenbeirat: Durch das Kaskadental zur Hermannsruh

Wandern mit dem Seniorenbeirat: Durch das Kaskadental zur Hermannsruh

11. Mai 2026
Einbruchsversuch am Schwimmbad Gochsheim: Polizei sucht Zeugen

Einbruchsversuch am Schwimmbad Gochsheim: Polizei sucht Zeugen

11. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)