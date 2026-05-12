Streit am Rande des Bierfests: 20-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt
UNTERSPIESHEIM, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht auf Sonntag ist ein Streit in der Hauptstraße eskaliert. Ein 20-jähriger Mann musste nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit zwei Unbekannten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Gerolzhofen sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können.
Gegen 00:10 Uhr geriet der junge Mann mit zwei Unbekannten zunächst in einen verbalen Streit. Die Situation entwickelte sich rasch zu einer Rangelei, in deren Verlauf der 20-Jährige zu Boden stürzte.
Verletzung an der Schulter – Täter flüchtig
Durch den Sturz zog sich der junge Mann Verletzungen an der Schulter zu, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Die beiden Kontrahenten flüchteten nach dem Vorfall in Richtung des in der Nähe stattfindenden Bierfestes.
Täterbeschreibung
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der beiden Männer, die wie folgt beschrieben werden:
Unbekannter 1:
-
Alter: ca. 20 Jahre
-
Statur: ca. 1,75 m groß, schlank
-
Aussehen: schwarze Haare, 3-Tage-Bart
-
Kleidung: dunkel gekleidet
Unbekannter 2:
-
Statur: ca. 1,85 m groß
-
Aussehen: braune bis helle Haare, 3-Tage-Bart
-
Kleidung: trug eine Lederhose und ein Trachtenhemd
Zeugen gesucht
Haben Sie den Vorfall in der Hauptstraße beobachtet oder sind Ihnen Personen aufgefallen, auf die die Beschreibung passt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 entgegen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!