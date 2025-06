Streit endet in Körperverletzung – Täter schnell gefunden

WÜRZBURG – In der INNENSTADT kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Domstraße zwischen zwei Personengruppen.

Im Verlauf eines Streits wurde ein 24-jähriger Mann von drei Tätern im Alter von 19 bis 20 Jahren mit den Fäusten sowie mit einem Gürtel geschlagen. Ein 16-jähriger Freund des Opfers, der helfend eingreifen wollte, wurde dabei ebenfalls durch einen Faustschlag im Gesicht verletzt.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife ergriffen die Täter die Flucht zu Fuß, konnten jedoch kurz darauf im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen die drei jungen Männer wird nun strafrechtlich wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die beiden Geschädigten erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen.