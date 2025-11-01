Auto IU
Streit endet mit Körperverletzung
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in der Neubaustraße zu einer Körperverletzung, nachdem ein 26-Jähriger mit einem unbekannten Täter in Streit geriet. Der Täter schlug den Mann mehrfach gegen den Kopf und entfernte sich anschließend mit weiteren Personen in Richtung Peterstraße.
Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen im Gesichtsbereich.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
