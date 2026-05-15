Streit eskaliert auf Alter Mainbrücke: Ein Leichtverletzter nach Auseinandersetzung
WÜRZBURG / INNENSTADT – Auf der Alten Mainbrücke in Würzburg ist am Donnerstagnachmittag ein Streit zwischen mehreren Personen aus dem Ruder gelaufen. Was als verbales Wortgefecht begann, endete in Handgreiflichkeiten, bei denen ein Mann verletzt wurde. Die Polizei musste einschreiten.
Der Vorfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der bei Touristen und Einheimischen beliebten Fußgängerbrücke.
Verbale Attacken enden in Körperverletzung
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gerieten mehrere Personen auf der Brücke zunächst in einen lautstarken Streit. Im weiteren Verlauf blieb es jedoch nicht nur bei Worten: Die Situation eskalierte so weit, dass ein 60-jähriger deutscher Staatsbürger leicht verletzt wurde.
Als die alarmierten Streifenwagenbesatzungen am Einsatzort eintrafen, hatte sich die Lage glücklicherweise bereits wieder beruhigt. Die Beamten konnten alle am Streit beteiligten Personen noch direkt auf der Brücke antreffen und deren Personalien feststellen.
Polizei ermittelt und sucht den genauen Ablauf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem exakten Ablauf des Vorfalls aufgenommen. Gegen die Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet.
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