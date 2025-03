Streit eskaliert – Mann schwer verletzt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

WÜRZBURG – In der Nacht zum Sonntag kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Veitshöchheimer Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 37-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Tatverdächtige, ein 27-jähriger Mann, wurde noch vor Ort festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 00:20 Uhr wurde die Polizei über die Auseinandersetzung informiert. Mehrere Streifenbesatzungen trafen kurz darauf am Einsatzort ein und fanden den 37-jährigen Mann mit einer Stichverletzung vor. Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge betrat der 27-Jährige das Zimmer des Opfers, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Im Verlauf des Streits setzte der Tatverdächtige ein Küchenmesser ein und fügte dem Geschädigten eine lebensgefährliche Verletzung im Brustbereich zu.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen vor Ort. Am Montagnachmittag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts einen Haftbefehl. Der 27-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.