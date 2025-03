Streit eskaliert – Schlägerei in der Ortsmitte von Eltmann

ELTMANN, LKR. HAßBERGE – Dienstagnachmittag sind zwei Personengruppen auf offener Straße aneinander geraten. Ein verbaler Streit mündete schnell in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beamte der Haßfurter Polizei waren zügig vor Ort und ergriffen die Flüchtigen. Gegen die Beteiligten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Dienstag gegen 17:35 Uhr, wurde der Johannes-Nas-Platz Schauplatz einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 22-Jähriger und seine zwei Freunde trafen hierbei auf drei Männer im Alter von 37 bis 47 Jahren. Nach dem derzeitigen Sachstand schlug einer der Männer dem 22-Jährigen ins Gesicht, der daraufhin zu Boden ging. Ein anderer trat den nun am Boden Liegenden gegen den Kopf. Daraufhin entstand eine tumultartige Szene, in der mehrere Schläge ausgeführt wurden. Anschließend flüchteten die Männer vom Ort des Geschehens. Der 22-jährige Geschädigte wurde von Rettungskräften versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Alarmierte Einsatzkräfte der Haßfurter Polizei kamen schnell vor Ort und konnte alle Beteiligten ergreifen. Bei den erheblich alkoholisierten Männern wurde die Entnahme von Blutproben veranlasst. Der genaue Ablauf der Geschehnisse und wer welche Handlung zu verantworten hat, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.