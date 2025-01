Streit in Gemeinschaftsunterkunft in Unterdürrbach eskaliert – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

UNTERDÜRRBACH / WÜRZBURG – Am Samstagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Zwei Beteiligte wurden durch ein Messer leicht verletzt. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Samstag, gegen 19:45 Uhr, ist es in der Unterkunft zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter von 23 und 25 Jahren sowie dem 37-jährigen Tatverdächtigen gekommen. Dem Sachstand nach kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. In dessen Verlauf verletzte der 37-Jährige einen seiner Kontrahenten durch einen Schlag mit einem Gegenstand am Kopf. Als der 37-Jährige versuchte mit einem Küchenmesser auf den 23-Jährigen loszugehen, konnten die beiden Männer den Täter zu Boden bringen. Hierbei verletzten sich diese durch das Messer leicht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Die beiden jungen Männer benötigten keine medizinische Versorgung.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, hat die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 37-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.