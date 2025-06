Streit mit dem Vermieter führt zu SEK-Einsatz in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Am Samstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Schweinfurt zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Mann hatte seinen Vermieter bedroht und sich daraufhin in seiner Wohnung verschanzt.

Spezialkräfte des SEK waren vor Ort, um die Situation zu deeskalieren, unterstützt von zahlreichen Polizei– und Rettungskräften.

Zu Glück gelang es der Verhandlungsgruppe der Polizei, den Mann zur Aufgabe zu bewegen, sodass ein SEK-Einsatz am Ende verhindert werden konnte. Er wurde festgenommen und zur Untersuchung seines psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht.