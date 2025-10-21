Auto IU

Streit nach Überholmanöver – Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr

21. Oktober 2025Letztes Update 21. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
MÖMBRIS – Am Sonntag gegen 17:30 Uhr wurde ein Autofahrer auf der St2305 kurz vor Mömbris nach einem riskanten Überholmanöver von dem Fahrer eines Audi Q5 ausgebremst und bedroht. Die Polizei Alzenau ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr und Bedrohung und sucht Zeugen.

Der unbekannte Fahrer des Audi Q5 überholte zwei Fahrzeuge im Kurvenbereich nach der Bahnüberführung. Als der Fahrer des zuletzt überholten Ford daraufhin hupte, bremste der Audi-Fahrer die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge bis zum Stillstand aus. Er lief zum Ford, drohte dessen Fahrer mit erhobenen Fäusten und entfernte sich erst, als das Opfer die Polizei rufen wollte.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 entgegen.

