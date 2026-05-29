Streit um Jahrmarkt-Beute: Räuberischer Diebstahl auf dem Königsberger Pfingstfest – Polizei sucht Zeugen
KÖNIGSBERG IN BAYERN – Was als ausgelassener Besuch auf dem traditionellen Pfingstfest begann, endete am frühen Montagmorgen in einer handfesten Kriminalsache. Wegen des Raubs eines frisch gewonnenen Stofftiers ermittelt die Polizei im Landkreis Haßberge nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Der bislang unbekannte Täter schlug die rechtmäßigen Besitzer in die Flucht.
Der kuriose, aber folgenschwere Vorfall ereignete sich am Pfingstmontag gegen 01:00 Uhr nachts in der Königsberger Alleestraße.
Täter entreißt Kuscheltier und schlägt nach Verfolgern
Zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren waren im Umfeld des Festgeländes unterwegs, als sich ihnen plötzlich ein Unbekannter näherte. Ohne Vorwarnung ging der Fremde auf den 22-Jährigen zu, riss ihm sein kurz zuvor erworbenes Plüschtier aus den Händen und rannte im Schutz der Dunkelheit davon.
Die beiden bestohlenen Freunde wollten den dreisten Diebstahl nicht auf sich sitzen lassen. Sie nahmen sofort die Verfolgung auf und schafften es tatsächlich, den flüchtenden Dieb nach einer kurzen Hatz einzuholen und zu stellen. Als sie ihre Jahrmarkt-Beute zurückforderten, eskalierte die Situation: Der Unbekannte ging sofort in den Angriffsmodus über. Nach einer kurzen, aber heftigen körperlichen Auseinandersetzung verletzte der Räuber seine Verfolger und flüchtete endgültig mit dem Stofftier als Beute. Die beiden leicht verletzten Männer blieben geschockt zurück.
Kripo ermittelt wegen eines Verbrechens: Zeugen gesucht
Auch wenn es sich beim Diebesgut um ein vermeintlich wertloses Kuscheltier handelt, versteht der Gesetzgeber bei der Tatausführung keinen Spaß:
Rechtlicher Hintergrund: Da der Täter nach der Entwendung Gewalt anwendete, um die Beute zu behalten, liegt der Tatbestand des räuberischen Diebstahls vor. Dieser wird im Strafgesetzbuch wie ein Raub gewertet und zieht eine empfindliche Mindestfreiheitsstrafe nach sich.
Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass Festbesucher oder Anwohner die Verfolgungsjagd oder die Schlägerei im Bereich der Alleestraße beobachtet haben.
Hinweise gesucht: Wer hat am frühen Montagmorgen gegen 01:00 Uhr in Königsberg verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu dem flüchtigen Täter machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09521/927-0 erbeten.
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