Streit unter Ex-Partnern eskalierte
WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Samstagabend ist es in der unteren Juliuspromenade zu einer Auseinandersetzung zwischen einem ehemaligen Paar gekommen.
Ein 44-jähriger Mann biss dabei seiner Ex-Partnerin ins Ohr, wodurch eine blutende Wunde entstand. Die Frau soll im Gegenzug eine Flasche nach dem Mann geworfen und ihn damit getroffen haben. Beide Beteiligten waren stark alkoholisiert und müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.
