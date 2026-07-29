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Streit vor Gerichtsgebäude: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Beleidigung

29. Juli 2026Letztes Update 29. Juli 2026
Streit vor Gerichtsgebäude: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Beleidigung
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Vor dem Gerichtsgebäude am Jägersbrunnen kam es am Montagmittag zu einem Vorfall zwischen zwei Beteiligten eines Rechtsstreits. Die Polizei Schweinfurt ermittelt wegen Beleidigung und bittet unabhängige Zeugen um Hinweise.

Gegen 13.30 Uhr trafen vor dem Gerichtsgebäude zwei Parteien aufeinander, die zuvor an einem gerichtlichen Verfahren beteiligt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 38-jährige Italienerin im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung eine 35-jährige Deutsche angespuckt haben.

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Die Polizei Schweinfurt hat Ermittlungen wegen Beleidigung aufgenommen und sucht nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben und unabhängig Angaben machen können.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.


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