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Streit wegen Wildpinkelns eskaliert – Unbekannter greift Radfahrerin an

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
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KLINGENBERG IM LANDKREIS MILTENBERG – Die Polizei Obernburg fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Sonntagnachmittag eine 70-jährige Frau angegriffen hat. Vorausgegangen war ein Streit auf dem Radweg zwischen Miltenberg und Klingenberg, nachdem die Seniorin den Mann wegen öffentlichen Urinierens zur Rede gestellt hatte.

Gegen 14:25 Uhr bemerkte die deutsche Radfahrerin den Unbekannten im Grünstreifen und bat ihn, sein Geschäft sichtgeschützter zu verrichten. Daraufhin eskalierte die Situation: Der Mann bedrohte die Frau, schlug und trat auf sie ein. Erst als die 70-Jährige laut um Hilfe rief, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Miltenberg.

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Passanten leisteten der leicht verletzten Frau kurz darauf Hilfe, hatten die Tat selbst jedoch nicht beobachtet. Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

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  • Statur: etwa 175 cm groß und schlank

  • Erscheinungsbild: Dreitagebart, trug eine Schildkappe

  • Kleidung: graue Jacke und beige Hose

Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter folgender Telefonnummer entgegen:

06022/629-0

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