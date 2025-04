Streit zwischen mehreren Personen endet mit gebrochener Nase

WÜRZBURG/HEUCHELHOF – Ein anfänglich verbaler Streit zwischen mehreren Personen eskalierte in der Nacht zum Samstag und endete mit einem heftigen Faustschlag, der zu einer gebrochenen Nase führte. Am Samstagmorgen gegen 01:40 Uhr kam es am Place de Caen aufgrund einer vermeintlichen Geräuschbelästigung zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Im Verlauf dieser Streitigkeit schlug ein bislang unbekannter Täter einem 44-jährigen Mann völlig unvermittelt ins Gesicht, wodurch dieser eine schmerzhafte Nasenbeinfraktur erlitt. Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Täter gemeinsam mit anderen Personen aus seiner Gruppe. Zeugen beobachteten, dass die Gruppe hierfür einen hellen Mercedes und einen dunklen BMW nutzte. Weitere Details zu den Fahrzeugen sind derzeit nicht bekannt. Auch eine nähere Beschreibung des Täters oder der anderen flüchtigen Personen konnte bislang nicht ermittelt werden.

Der verletzte 44-jährige Geschädigte musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Körperverletzung geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Ihre Informationen könnten entscheidend zur Identifizierung des Täters und zur Aufklärung des Vorfalls beitragen.