Streitigkeit endet in Schlägerei – Beide Streithähne stark alkoholisiert

Bild von Victoria auf Pixabay
ZEITLOFS / LKR. BAD KISSINGEN – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:45 Uhr, gerieten ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Deutscher nach dem Besuch der örtlichen Kirmes in Streit, der mit gegenseitigen Faustschlägen endete.

Der 21-Jährige aus dem angrenzenden Sinntal nahm seinen 19-jährigen Kontrahenten aus Zeitlofs in den Schwitzkasten, woraufhin dieser mehrfach zuschlug.

  • Beide jungen Männer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.
  • Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Wert von über 2 Promille.

Beide Beteiligten müssen sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

