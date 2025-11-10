Auto IU
Streitigkeit endet in Schlägerei – Beide Streithähne stark alkoholisiert
ZEITLOFS / LKR. BAD KISSINGEN – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:45 Uhr, gerieten ein 19-jähriger und ein 21-jähriger Deutscher nach dem Besuch der örtlichen Kirmes in Streit, der mit gegenseitigen Faustschlägen endete.
Der 21-Jährige aus dem angrenzenden Sinntal nahm seinen 19-jährigen Kontrahenten aus Zeitlofs in den Schwitzkasten, woraufhin dieser mehrfach zuschlug.
- Beide jungen Männer wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.
- Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Wert von über 2 Promille.
Beide Beteiligten müssen sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.
