Streitigkeit eskaliert – Tritt gegen den Kopf – Polizei nimmt flüchtigen Täter fest

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Samstagmorgen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Lokal. Einer der Beteiligten landete schwer verletzt im Krankenhaus, der andere wurde festgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand griff ein 37-jähriger Deutscher, gegen 00:15 Uhr, einen 49-jährigen, ebenfalls mit deutscher Staatsangehörigkeit, mittels Fußstritt gegen den Kopf an. Anschließend rannte der Angreifer davon.

Das Opfer des Angriffs habe zunächst die Verfolgung aufnehmen wollen, prallte dabei aber gegen einen Betonpfeiler und musste in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Eskalation vorausgegangen war wohl eine verbale Streitigkeit unter den Männern.

Die hinzugerufene Polizei Aschaffenburg konnte den Flüchtigen festnehmen. Dieser war alkoholisiert, weshalb unter anderem eine Blutentnahme durchgeführt wurde, bevor der Mann wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden konnte.

Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 37-jährigen Mann.