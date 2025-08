Streitigkeit eskaliert – Unbekannter schreitet ein – Polizei ermittelt und sucht nach schlichtendem Verkehrsteilnehmer

WÖRTH A. M., LKR. MILTENBERG – Am Freitagabend ist in Wörth am Main ein verbaler Streit zwischen zwei Männern eskaliert, woraufhin einer der beiden mit einem Faustschlag zu Boden ging. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer trennte die beiden Streithähne. Die Polizei Obernburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22:00 Uhr, als ein 43-jähriger Ehemann vor dem Haus seiner getrennt lebenden Frau wartete. Als diese von einem 48-jährigen Bekannten nach Hause gebracht wurde, folgte der Ehemann ihnen und nötigte sie zum Anhalten. An einer Bushaltestelle in Elsenfeld, auf Höhe der Königsberger Straße, hielt der 48-Jährige gegen 22:45 Uhr an und stieg aus.

Im Laufe der zunächst verbalen Auseinandersetzung schlug der 43-Jährige dem 48-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Dieser ging zu Boden und wurde leicht verletzt.

Ein vorbeifahrender, bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer bemerkte den Streit und schritt ein, woraufhin die Situation entschärft wurde. Die Polizei Obernburg bittet Zeugen, insbesondere den unbekannten Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 06022/629-0 zu melden.