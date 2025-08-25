Streitigkeit im Verkehr – Polizei sucht unbeteiligte Frau als wichtige Zeugin

BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstag kam es in einem verkehrsberuhigten Bereich zu einer Streitigkeit zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger. Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei eine unbeteiligte Frau, die mit ihren zwei Kindern unterwegs war, als wichtige Zeugin.

Dem Sachstand nach, lief der 68-jährige Fußgänger gegen 12:15 Uhr von der Ludwigstraße in die Sparkassenstraße ein. Im selben Moment war ein 67-jähriger Fahrer eines Mercedes SUV im Begriff sein Fahrzeug einzuparken. Durch das Parkmanöver verlor der Fußgänger sein Gleichgewicht und stützte sich auf den einparkten Pkw ab um einen Sturz zu vermeiden. In der Folge kam es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Männern. Verletzt wurde bei der Streitigkeit niemand.

Um den Vorfall aufzuklären sucht die Polizei Bad Brückenau eine circa 30 Jahre alte Frau, welche mit ihren beiden Kindern, sich zu dem Zeitpunkt vor der Sparkasse aufgehalten haben soll.

Weitere Zeugen und insbesondere die beschriebene Frau werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel. 09741/606-0 zu melden.