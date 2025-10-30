Streitigkeit mündet in handgreiflicher Auseinandersetzung – Polizei schreitet ein und ermittelt

HASSFURT – Am Dienstagnachmittag gerieten mehrere Bewohner eines Anwesens aneinander. Bei der handgreiflichen Auseinandersetzung wurden neun Personen überwiegend leicht verletzt. Beamte der Haßfurter Polizei und benachbarter Dienststellen schritten ein und ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es zu der Auseinandersetzung zwischen Bewohnern der Unterkunft in der Karl-Link-Straße. Dem Sachstand nach führten zunächst verbale Streitigkeiten zu der handfesten Auseinandersetzung, bei der letztlich neun Personen mit russischer und tadschikischer Staatsangehörigkeit beteiligt waren.

Die Haßfurter Polizei war mit Unterstützung umliegender Dienststellen im Einsatz und beendete die Auseinandersetzung. Der Rettungsdienst versorgte vor Ort sieben leicht verletzte Personen, zwei Beteiligte wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Haßfurter Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen sowie den genauen Abläufen der Auseinandersetzung und bittet dabei auch Zeugen um Hinweise. Die Polizei steht dabei auch zur Verhütung weiterer Auseinandersetzungen im Austausch mit dem Jugendamt und der Regierung von Unterfranken.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.